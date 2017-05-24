Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В среду, 24 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 3,57 коп до 26,0733 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,60 коп - до 26,3430 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,16 грн, минимальный курс продажи - 26,2 грн.

Средний курс покупки евро упал на 13,33 коп и составляет 28,9133 грн, средний курс продажи упал - на 14,57 коп до 29,5430 грн. Продать евро дороже можно за 29,2 грн, купить дешевле - также за 29,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,7 коп и составляет 4,251 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,0 коп до 4,686 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,58 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,0733 26,3430 0,4251 0,4686 28,9133 29,5430 Медиана 26,1000 26,3500 0,4400 0,4690 28,9350 29,5050



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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