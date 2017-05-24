Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В среду, 24 мая, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,27/26,28*, к 12:00 котировки составили 26,265/26,28

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,26, максимальные - 26,27. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,27, максимальные - 26,28.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4668/0,4674, к 12:00 котировки составили 0,4662/0,4668.



Торги по евро начались с котировок 29,3619/29,3705, к 12:00 котировки составили 29,3774/29,3941.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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