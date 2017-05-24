Кабмин запретил Ощадбанку штрафовать Нафтогаз
Кабинет министров запретил государственному Ощадбанку применять штрафные санкции к НАК Нафтогаз Украины за невыполнение финансовых обязательств. Распоряжение было принято на заседании правительства 24 мая.
Кабмин распорядился расторгнуть договор залога имущественных прав между Ощадбанком и Нафтогазом на 17,5 млрд грн и запретил госбанку применять к Нафтогазу штрафные санкции.
Вице-премьер Степан Кубив считает, что реализация этого распоряжения не позволит применять штрафные санкции и позитивно скажется на показателях финансово-хозяйственной деятельности госкомпании.
Напомним, в конце прошлого года Кабмин разрешил Ощадбанку продлить на год срок оборота и погашения облигаций серии А, В, С Нафтогаза на 4,8 млрд грн.
На сегодня долг Нафтогаза перед Ощадбанком по кредитным составляет 12,8 млрд грн.
Ранее Нафтогаз передал в залог имущественные права на получение денежной выручки по договорам купли-продажи газа на 17,5 млрд грн.
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