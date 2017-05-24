Межбанк закрылся котировками доллара 26,255/26,27
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,255, максимальные - 26,27. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,27, максимальные - 26,28.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4668/0,4674, к закрытию котировки составили 0,4652/0,4661.
Торги по евро начались с котировок 29,3619/29,3705, к закрытию котировки составили 29,3767/29,3882.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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