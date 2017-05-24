ГПУ проводит обыски у бывших сотрудников ПриватБанка
Генеральная прокуратура проводит обыски по месту жительства бывших должностных лиц ПриватБанка. Об этом ГПУ сообщает на своей странице в Facebook.
"Из материалов производства усматривается, что прежнее руководство Приватбанка в период 2008-2016 годов, несмотря на законодательный запрет проведения операций со связанными с банком лицами, после получения от Национального банка рефинансирования, в том числе за счет этих средств, предоставило связанным с банком субъектам хозяйствования кредиты на общую сумму около 267 млрд грн", - отмечает Генпрокуратура.
Бывшие должностные лица ПриватБанка, злоупотребляя своим служебным положением, предоставляли юрлицам, имеющим признаки фиктивности, кредитные средства на заранее невыгодных экономических условиях для банка, сообщает ГПУ.
Государство было вынуждено национализировать банк и докапитализировать его бюджетными средствами на сумму 116 млрд грн, что привело к тяжелым последствиям для страны.
Также обыски проходят по адресам юридических лиц, связанных с ПриватБанком.
Уже установлено, что в большинстве случаев по юридическим адресам указанных так называемых субъектов хозяйствования отсутствуют как сами юридические лица, так и любые признаки осуществления хозяйственной деятельности.
Суд уже наложил арест на более 300 объектов недвижимости по всей стране и аресты еще продолжаются.
Ранее в СМИ сообщалось, что перед национализацией из ПриватБанка вывели 110 млрд грн через фирмы, существующие только на бумаге.
Читайте также: Коломойский ответил на обвинения в выводе 110 млрд грн из Привата
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
27190
-
13515
-
12348
-
11765
-
7861
- Порошенко поручил открыть базы данных таможенных деклараций 19:31
- ГПУ проводит обыски у бывших сотрудников ПриватБанка 17:31
- Межбанк закрылся котировками доллара 26,255/26,27 17:25
- Кабмин запретил Ощадбанку штрафовать Нафтогаз 17:04
- Rothschild готовится к переговорам с Коломойским и Боголюбовым 15:43