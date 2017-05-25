Курсы валют НБУ на 25.05.2017

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 4 копейки

На 25 мая НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2626,6118 грн за $100;

2939,9666 грн за 100 евро;

4,6675 грн за 10 руб РФ.



На 24 мая Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2630,4507 грн за $100;

2950,0505 грн за 100 евро;

4,6511 грн за 10 руб РФ.





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