Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В четверг, 25 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 1,73 коп до 26,0560 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,35 коп - до 26,3295 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,14 грн, минимальный курс продажи - 26,2 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,72 коп и составляет 28,9205 грн, средний курс продажи вырос - на 2,70 коп до 29,5700 грн. Продать евро дороже можно за 29,2 грн, купить дешевле - за 29,35 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,3 коп и составляет 4,284 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,4 коп до 4,711 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,58 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,0560 26,3295 0,4284 0,4711 28,9205 29,5700 Медиана 26,0500 26,3000 0,4420 0,4690 28,9900 29,5500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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