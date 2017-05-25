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Минфин намерен создать в Украине санационную структуру

25.05.2017 11:01
Министерство финансов намерено создать в Украине структуру, которая займется скупкой и выбиванием проблемных кредитов
Фото: Getty Images

Министерство финансов инициирует создание санационной структуры, которая займется скупкой и выбиванием проблемных кредитов. Об этом пишет FinClub.

"Мы должны урегулировать вопрос проблемных активов. Эффективнее выделять такие активы в отдельную структуру. Она должна быть небольшой, ее не нужно капитализировать на большую сумму. Она будет заниматься определением, что именно делать с проблемными активами", - сообщила вчера первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова.

Эта структура может быть создана при участии международных организаций, которые обладают опытом работы с токсичными кредитами.

На первом этапе новая компания будет работать с активами только госбанков, а затем - с проблемами и частных банков. Речь идет о проблемных кредитах, под которые уже сформированы резервы и зафиксированы убытки, а значит, банки могут продать их по "рыночной" цене, например, за 10-26% от балансовой стоимости.

По данным Национального банка, проблемными сейчас являются 55% всех банковских кредитов. В частности, неработающими признаются кредиты с просрочкой платежа более чем на 90 дней или по которым погашение долга маловероятно без взимания обеспечения. Фактически объем неработающих кредитов в системе на 1 апреля составил 568,8 млрд грн из общего объема в 1,032 трлн грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Министерство финансов, Кредит
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