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Наличные курсы валют (данные на 12:00)

25.05.2017 12:06
В четверг, 25 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 1,70 коп до 26,0563 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,27 коп - до 26,3203 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,14 грн, минимальный курс продажи - 26,2 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,20 коп и составляет 28,9553 грн, средний курс продажи вырос - на 3,50 коп до 29,5780 грн. Продать евро дороже можно за 29,21 грн, купить дешевле - за 29,35 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,7 коп и составляет 4,258 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,0 коп до 4,697 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,58 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,0563

26,3203

0,4258

0,4697

28,9553

29,5780

Медиана

26,0500

26,3000

0,4400

0,4690

28,9900

29,5900


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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