Из Еврогазбанка вывели более 3,3 млрд грн - Фонд гарантирования
Результаты анализа активов неплатежеспособного Еврогазбанк показали наличие системных нарушений финансового законодательства, которые привели к выведению из банка 3,34 млрд грн. Об этом Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на официальном сайте.
В структуре активов Еврогазбанка кредитный портфель составляет 82,4%, а его документальная стоимость - 3,6 млрд грн. Однако независимая оценка показала, что фактическая стоимость кредитов составляет 1,6 млрд грн.
Почти 92% кредитного портфеля юридических лиц банка были сформированы по принципу финансовой пирамиды. За период с 2012 года по 2014 год из банка было выведено 3,3 млрд грн путем кредитования структур косвенно связанных с менеджментом банка. При этом средства выдавались для погашения процентов по ранее выданным кредитам, а компании перестали обслуживаться сразу после введения в банк временной администрации.
В фонде отметили, что в течение года до момента введения временной администрации, руководство банка осуществило замену высоколиквидного обеспечения общей стоимостью 0,54 млрд грн на малоликвидное, а на сумму 0,04 млрд грн обеспечение было выведено без всякой замены.
В бухгалтерском учете банка указывалось, что его портфель ценных бумаг, других финансовых инструментов и корпоративных прав составляет 0,3 млрд грн. Оценочная же стоимость этих инструментов определена на уровне 0 грн. Основные средства и прочие внеоборотные активы оценены в три раза меньше их номинала.
Общая стоимость ликвидационной массы Еврогазбанка (по состоянию на март 2015 года), указаная "на бумаге" составляет 4,37 млрд грн, а оценочная - 1,69 млрд грн.
Расходы Фонда гарантирования вкладов на выплаты гарантированной суммы вкладчикам этого банка составили 1,21 млрд грн. Общая сумма акцептующих кредиторских требований составляет 2,14 млрд грн.
ФГВФЛ подал 63 заявления в правоохранительные органы о совершении уголовных преступлений должностными лицами Еврогазбанка, должниками и связанными лицами банка на общую сумму 3,38 млрд грн.
Также, в суд было подано 59 исков о взыскании задолженности по кредитным договорам на общую сумму 5,11 млрд грн. Результатом рассмотрения этих дел, по состоянию на май 2017 года, было открыто исполнительных производств на общую сумму 3,85 млрд грн.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
28697
-
13692
-
12807
-
11878
-
11615