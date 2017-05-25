Из Еврогазбанка вывели более 3,3 млрд грн - Фонд гарантирования

Фонд гарантирования вкладов рассказал о махинациях в Еврогазбанке

Результаты анализа активов неплатежеспособного Еврогазбанк показали наличие системных нарушений финансового законодательства, которые привели к выведению из банка 3,34 млрд грн. Об этом Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на официальном сайте.



В структуре активов Еврогазбанка кредитный портфель составляет 82,4%, а его документальная стоимость - 3,6 млрд грн. Однако независимая оценка показала, что фактическая стоимость кредитов составляет 1,6 млрд грн.



Почти 92% кредитного портфеля юридических лиц банка были сформированы по принципу финансовой пирамиды. За период с 2012 года по 2014 год из банка было выведено 3,3 млрд грн путем кредитования структур косвенно связанных с менеджментом банка. При этом средства выдавались для погашения процентов по ранее выданным кредитам, а компании перестали обслуживаться сразу после введения в банк временной администрации.

В фонде отметили, что в течение года до момента введения временной администрации, руководство банка осуществило замену высоколиквидного обеспечения общей стоимостью 0,54 млрд грн на малоликвидное, а на сумму 0,04 млрд грн обеспечение было выведено без всякой замены.



В бухгалтерском учете банка указывалось, что его портфель ценных бумаг, других финансовых инструментов и корпоративных прав составляет 0,3 млрд грн. Оценочная же стоимость этих инструментов определена на уровне 0 грн. Основные средства и прочие внеоборотные активы оценены в три раза меньше их номинала.



Общая стоимость ликвидационной массы Еврогазбанка (по состоянию на март 2015 года), указаная "на бумаге" составляет 4,37 млрд грн, а оценочная - 1,69 млрд грн.

Расходы Фонда гарантирования вкладов на выплаты гарантированной суммы вкладчикам этого банка составили 1,21 млрд грн. Общая сумма акцептующих кредиторских требований составляет 2,14 млрд грн.



ФГВФЛ подал 63 заявления в правоохранительные органы о совершении уголовных преступлений должностными лицами Еврогазбанка, должниками и связанными лицами банка на общую сумму 3,38 млрд грн.



Также, в суд было подано 59 исков о взыскании задолженности по кредитным договорам на общую сумму 5,11 млрд грн. Результатом рассмотрения этих дел, по состоянию на май 2017 года, было открыто исполнительных производств на общую сумму 3,85 млрд грн.



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