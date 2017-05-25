Межбанк закрылся котировками доллара 26,29/26,31

В четверг, 25 мая, торги по доллару США открылись котировками 26,25/26,26, к закрытию котировки составили 26,29/26,31

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,25, максимальные - 26,29. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,26, максимальные - 26,31.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4673/0,4681, к закрытию котировки составили 0,4675/0,4681.

Торги по евро начались с котировок 29,4787/29,4899, к закрытию котировки составили 29,4816/29,5040.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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