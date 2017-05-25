У НБУ есть вопросы к 11 из 34 банков
У Национального банка Украины (НБУ) есть вопросы об источниках происхождения средств к 11 из 34 банков, которым требуется докапитализация до 200 млн грн к началу июля. Об этом рассказала сегодня, 25 мая, заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова.
"К 11 у нас есть вопросы по источникам (происхождения средств - ред.). Мы будем принципиальными до конца", - заверила Рожкова.
Замглавы НБУ сообщила, что регулятор направил проверки в некоторые банки.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
28963
-
13728
-
12878
-
12324
-
11901