У НБУ есть вопросы к 11 из 34 банков

Нацбанк намерен проверить источники происхождения средств ряда финучреждений

У Национального банка Украины (НБУ) есть вопросы об источниках происхождения средств к 11 из 34 банков, которым требуется докапитализация до 200 млн грн к началу июля. Об этом рассказала сегодня, 25 мая, заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова.



"К 11 у нас есть вопросы по источникам (происхождения средств - ред.). Мы будем принципиальными до конца", - заверила Рожкова.



Замглавы НБУ сообщила, что регулятор направил проверки в некоторые банки.



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