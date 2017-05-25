Экс-замглавы правления Укргазбанка подозревают в халатности
Прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшему заместителю председателю правления государственного Укргазбанка по факту служебной халатности, повлекшей ущерб на сумму свыше 16 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Экс-чиновник подозревается в подписании заведомо убыточного договора между банком и коммерческой структурой, в результате чего финансовое учреждение потеряло право на залоговое имущество, находившееся у него в ипотеке, а именно земельные участки в центре столицы.
Размер нанесенного ущерба, причиненного действиями экс-чиновника, подтверждается выводами судебно-экономических экспертиз.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает прокуратура.
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