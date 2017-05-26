Идея Банк вошел в топ-20 банков Украины по уровню надежности

Всего в исследовании приняли участие 75 банков. В данном рейтинге Идея Банк занял 15-ю строчку

Cогласно рейтинга банков, составителем которого является деловое издание mind.kiev.ua, по итогам первого квартала 2017 года, Идея Банк вошел в топ-20 наиболее жизнеспособных и устойчивых банков Украины. В данном рейтинге Идея Банк занял 16-ю позицию.

В рейтинге оценивались такие показатели, как достаточность капитала, качество кредитного портфеля, рентабельность деятельности банка, уровень ликвидности, поддержка со стороны акционеров и риски стран, к которым принадлежат материнские структуры, а также отсутствие проблем с выплатами и системное значение финучреждения.

Наивысшую экспертную оценку Идея Банк получил по факторам качества кредитного портфеля и рентабельности деятельности.

Рейтинг был составлен экспертами издания с целью отобрать банки, имеющие наивысшую способность пережить период системной нестабильности. В основании исследования - данные финансовой отчетности финучреждений по состоянию на первое апреля 2017 года.

В целом, эксперты издания дают позитивный прогноз на 2017 год для банковского сектора, в частности, вследствие благоприятных макроэкономических условий. "Рост доходов предприятий и улучшение их платежеспособности, опережающий рост заработных плат и доходов населения положительно повлияют как на новый бизнес банков, так и на улучшение качества их кредитных портфелей". Издание прогнозирует восстановление кредитования отраслей, ориентированных на внутренний рынок и кредитования физических лиц, поддержанное притоком депозитов.

Также по итогам первого квартала Идея Банк вошел в топ-15 банков Украины с самыми надежными депозитами по результатам семнадцатого рейтинга, составленного Рейтинговым агентством "Стандарт-Рейтинг".

По итогам анализа деятельности украинских банков за первый квартал 2017 года, очевидно, что в банковском секторе окончательно укрепились позитивные тенденции, которые уже прямо указывают на возможность восстановления кредитования и прирост депозитной базы банков в 2017 году.

Всего в исследовании приняли участие 75 банков. В данном рейтинге Идея Банк занял 15-ю строчку.

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