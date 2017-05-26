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Суд отменил ликвидацию банка Михайловский

26.05.2017 09:41
Компания Экосипан добилась признания незаконными решений Нацбанка и ФГВФЛ

Окружной административный суд Киева 15 мая по иску единственного собственника банка - компании Экосипан - отменил решение Национального банка Украины о неплатежеспособности Банка Михайловский, решение Фонда гарантирования вкладов физлиц о введении в него временной администрации и решения обоих госорганов о ликвидации банка.

Как пишет FinClub, суд констатировал, что перечисление 1,507 млрд грн со счета ООО Инвестиционно-расчетный центр на счета физлиц хоть увеличило обязательства ФГВФЛ, но не было "операциями банка", поскольку Банк Михайловский не являлся стороной договоров займа, а лишь выполнял распоряжения клиента.

Исходя из этого, суд решил, что Банк Михайловский не осуществлял операции, вследствие которых его обязательства перед физлицами в пределах гарантированной суммы выросли за счет уменьшения обязательств перед юридическими лицами. А значит, причин для неплатежеспособности не было.

При этом суд отказался "обязать НБУ совершить все необходимые действия по восстановлению функционирования ПАО Банк Михайловский в качестве банка".

Нацбанк готовит апелляцию.

Напомним, по данным следствия, от схемы, организованной владельцами и руководителями банка Михайловский, пострадало около 14 тысяч человек. Общая сумма потерянных ими средств составляет около 1,5 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банк Михайловский
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