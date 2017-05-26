Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В пятницу, 26 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 2,77 коп до 26,0840 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,67 коп - до 26,3570 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,2 грн, минимальный курс продажи - 26,25 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,52 коп и составляет 28,9805 грн, средний курс продажи вырос - на 0,15 коп до 29,5795 грн. Продать евро дороже можно за 29,2 грн, купить дешевле - за 29,47 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 4,2 коп и составляет 4,300 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп до 4,699 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,0840 26,3570 0,4300 0,4699 28,9805 29,5795 Медиана 26,1000 26,3400 0,4400 0,4695 29,0000 29,5750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.