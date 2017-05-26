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Количество банков в Украине уменьшилось до 90

26.05.2017 10:56
В январе-апреле количество украинских финучреждений уменьшилось с 96 до 90
Фото: Getty Images

Количество банков в Украине в январе-апреле уменьшилось с 96 до 90. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.

В прошлом месяце количество банков уменьшилось с 92 до 90 (на 1 мая), а с начала года с 96.

За апрель с рынка были выведены Финбанк и Диамантбанк.

В первом квартале НБУ вывел с рынка Platinum Bank, Народный капитал, Фортуну-банк, Вектор Банк.

Из 90 банков - 38 банков с иностранным капиталом и 17 - со стопроцентным иностранным капиталом (на 1 января 2017 года - 38 и 17, соответственно).

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
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