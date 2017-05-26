Количество банков в Украине уменьшилось до 90

В январе-апреле количество украинских финучреждений уменьшилось с 96 до 90

Количество банков в Украине в январе-апреле уменьшилось с 96 до 90. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.



В прошлом месяце количество банков уменьшилось с 92 до 90 (на 1 мая), а с начала года с 96.



За апрель с рынка были выведены Финбанк и Диамантбанк.



В первом квартале НБУ вывел с рынка Platinum Bank, Народный капитал, Фортуну-банк, Вектор Банк.



Из 90 банков - 38 банков с иностранным капиталом и 17 - со стопроцентным иностранным капиталом (на 1 января 2017 года - 38 и 17, соответственно).



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