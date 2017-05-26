Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В пятницу, 26 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 2,73 коп до 26,0837 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,30 коп - до 26,3433 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,21 грн, минимальный курс продажи - 26,25 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,30 коп и составляет 28,9983 грн, средний курс продажи упал - на 0,53 коп до 29,5727 грн. Продать евро дороже можно за 29,25 грн, купить дешевле - за 29,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,2 коп и составляет 4,246 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,7 коп до 4,690 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,0837 26,3433 0,4246 0,4690 28,9983 29,5727 Медиана 26,1000 26,3150 0,4380 0,4690 29,0000 29,5500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.