Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:14)

В пятницу, 26 мая, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,29/26,31*, к 12:00 котировки составили 26,35/26,365

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,29, максимальные - 26,35. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,31, максимальные - 26,365.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4630/0,4640, к 12:00 котировки составили 0,4638/0,4644.



Торги по евро начались с котировок 29,4710/29,4935, к 12:00 котировки составили 29,5699/29,5894.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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