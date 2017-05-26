БТА пытается взыскать с украинского фармзавода 400 млн грн

БТА Банк намерен пытается взыскать с компании Макс-Велл 400 млн грн

БТА Банк просит Государственную исполнительную службу принудительно взыскать с Научно-производственного центра Макс-Велл 400 млн грн. Об этом сообщает Экономическая правда.



Об этом сообщила пресс-служба юридической фирмы Ильяшев и Партнеры, представляющей интересы БТА.



"Махинации с фармзаводом были частью незаконных сделок экс-владельца БТА Мухтара Аблязова, обвиняемого в хищении из банка более $6 млрд. Сумма незаконно выведенных из банка средств, легализованных путем финансирования строительства и реконструкции фармзавода, оценивается следствием в 2 млрд грн", - уточнили в юридической фирме Ильяшев и Партнеры, представляющей интересы БТА.



20 апреля 2017 года Апелляционный суд Харьковской области признал на территории Украины решение казахстанского суда о недействительности сделок по финансированию завода Макс-Велл в Борисполе.



"Также по фактам незаконного выведения средств из банка и их легализации Национальной полицией в Киеве в начале 2017 года Мухтару Аблязову было вынесено дополнительное постановление о подозрении", - отмечают юристы.



БТА Банк и его украинская "дочка" в лице их нового собственника - казахского миллиардера Кенеса Ракишева - признаны потерпевшими от действий Аблязова.



Генеральная прокуратура Украины обратилась в Министерство юстиции Франции с дополнительным ходатайством о выдаче Аблязова в Украину для привлечения к уголовной ответственности по эпизоду Макс-Велл.



Ранее английские суды признали Аблязова мошенником, обязали вернуть БТА Банку $4,3 млрд и приговорили его к 22 месяцам тюрьмы. Однако ему удалось скрыться по поддельным документам во Францию, где его арестовали летом 2013 года. Там банкир 3,5 года содержался в тюрьме в ожидании экстрадиции в Украину или Россию.



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