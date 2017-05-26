Фонд гарантирования вкладов продает три молочных завода
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставил на продажу кредиты, в обеспечение по которым передано три комбината по изготовлению молочной продукции.
13 июня в системе ProZorro.Продажи состоится аукцион по продаже прав требования по кредитам юридических лиц, в обеспечение по которым переданы три комбината по изготовлению молочной продукции, уточняет ФГВФЛ.
В залоге банка - три комбината по изготовлению молочной продукции и оборудования четвертого комбината.
Стартовая цена реализации - 555,9 млн грн.
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