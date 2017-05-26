Германия отказала Украине в экстрадиции банкира Курченко
Германия отказала в экстрадиции в Украину Бориса Тимонькина - бывшего председателя наблюдательного совета Брокбизнесбанка Сергея Курченко. Об этом в интервью Украинским новостям сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.
"По экстрадиции мы получили отказ. Причем Германия обратила внимание на несколько аспектов при отказе. В частности, на якобы давление со стороны представителей Генеральной прокуратуры, посещавших Германию для проведения допроса Тимонькина, и его адвокаты ссылаются на давление. В данный момент мы проверяем эту информацию. Также было акцентировано внимание на якобы отсутствие условий содержания в месте лишения свободы или месте несвободы, где бы Тимонькин находился до суда. Третий аспект - угроза здоровью Тимонькина в связи с болезнью", - сказал он.
По его словам, несмотря на отрицательное решение Германии у следствия Генпрокуратуры остаются вопросы к Тимонькину.
Также замгенпрокурора сообщил, что практики повторного обращения с запросом об экстрадиции в рамках одного уголовного производства не существует.
Тимонькину инкриминируют подделку документов и хищение государственного имущества в особо крупных размерах.
В июне 2014 года банкира объявили в розыск. Помимо этого, в Германии с осени 2013 года ведется следствие по подозрению в отмывании денег через фирму Sparschwein Gas, управляющей сетью газовых автозаправок, которые в 2012 году приобрела группа компаний СЕПЕК Сергея Курченко.
В июне 2015 года Тимонькина задержали в Германии. Немецкий суд принял решение о доэкстрадиционном аресте. ГПУ попросила Германию выдать Тимонькина Украине. Тимонькин же обратился к правительству ФРГ с прошением о предоставлении ему статуса беженца.
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