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Кабмин не запрещал Ощадбанку штрафовать Нафтогаз

26.05.2017 16:45
Нафтогаз Украины объяснил ситуацию с расторжением договора залога имущественных прав с Ощадбанком

Кабинет министров Украины не запрещал Ощадбанку применять штрафные санкции к НАК Нафтогаз Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза, заявляя, что соответствующая информация подана в СМИ некорректно.

"Нафтогаз имеет кредит в Ощадбанке, под который мы предоставляем залоги в том объеме, который соответствует требованиям банка. Один из таких залогов - договор залога имущественных прав по контрактам 2016 г., выручка по которым уже получена. Кроме того, у Ощадбанка есть в залоге газ Нафтогаза, причем стоимость этого газа более чем в два раза превышает остаток по кредиту", - сообщает в Нафтогазе.

Финансисты НАК договорились с Ощадбанком, что залога самого газа будет достаточно и договор залога имущественных прав можно разорвать. "Это было коммерческое решение, согласованное с банком", - подчеркнули в Нафтогазе.

24 мая Кабмин, как акционер Нафтогаза, позволил разорвать этот договор.

"Мотивируя наше обращение к акционеру, мы объяснили, что если договор не разорвать, могут возникнуть штрафные санкции", - заявили в Нафтогазе.

"Никаких штрафных санкций по этому контракту по состоянию на сегодня начислено не было. Права Сбербанка не нарушены, никаких приказов сверху, которые снимали бы с нас ответственность по начисленным обязательствам, не было", - подчеркнули в НАК.

В компании особо отметили, что с апреля 2014 г. Нафтогаз Украины не допустил ни одного нарушения обязательств перед банками.

Напомним, 24 февраля сообщалось, что Кабмин распорядился расторгнуть договор залога имущественных прав между Ощадбанком и Нафтогазом на 17,5 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Ощадбанк, Нафтогаз Украины
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