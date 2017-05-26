Кабмин не запрещал Ощадбанку штрафовать Нафтогаз
Кабинет министров Украины не запрещал Ощадбанку применять штрафные санкции к НАК Нафтогаз Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза, заявляя, что соответствующая информация подана в СМИ некорректно.
"Нафтогаз имеет кредит в Ощадбанке, под который мы предоставляем залоги в том объеме, который соответствует требованиям банка. Один из таких залогов - договор залога имущественных прав по контрактам 2016 г., выручка по которым уже получена. Кроме того, у Ощадбанка есть в залоге газ Нафтогаза, причем стоимость этого газа более чем в два раза превышает остаток по кредиту", - сообщает в Нафтогазе.
Финансисты НАК договорились с Ощадбанком, что залога самого газа будет достаточно и договор залога имущественных прав можно разорвать. "Это было коммерческое решение, согласованное с банком", - подчеркнули в Нафтогазе.
24 мая Кабмин, как акционер Нафтогаза, позволил разорвать этот договор.
"Мотивируя наше обращение к акционеру, мы объяснили, что если договор не разорвать, могут возникнуть штрафные санкции", - заявили в Нафтогазе.
"Никаких штрафных санкций по этому контракту по состоянию на сегодня начислено не было. Права Сбербанка не нарушены, никаких приказов сверху, которые снимали бы с нас ответственность по начисленным обязательствам, не было", - подчеркнули в НАК.
В компании особо отметили, что с апреля 2014 г. Нафтогаз Украины не допустил ни одного нарушения обязательств перед банками.
Напомним, 24 февраля сообщалось, что Кабмин распорядился расторгнуть договор залога имущественных прав между Ощадбанком и Нафтогазом на 17,5 млрд грн.
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