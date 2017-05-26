Межбанк закрылся котировками доллара 26,36/26,385
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,29, максимальные - 26,36. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,31, максимальные - 26,385.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4630/0,4640, к закрытию котировки составили 0,4631/0,4639.
Торги по евро начались с котировок 29,4710/29,4935, к закрытию котировки составили 29,4467/29,4641.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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