Совладельцы Альфа-Банка подали в суд на американское издание
Совладельцы Альфа-Банка Михаил Фридман, Петр Авен и Герман подали в суд иск против американского издания BuzzFeed. Как сообщает ТАСС, BuzzFeed ранее опубликовал материал, в котором указывал, что банк причастен к вмешательству РФ в президентские выборы в Штатах.
Исковая жалоба касается главного редактора BuzzFeed Бена Смита, репортера Кена Бенсингера, а также сотрудников ресурса Мириам Элдер и Марка Скуфса.
Размер требуемой банком компенсации не раскрывается.
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9 мая в Сенате США прошли слушания в отношении вмешательства России в американские выборы и политические процессы в целом.
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Российский олигарх Олег Дерипаска предложил разведывательному комитету Конгресса США дать показания по делу о вероятном вмешательстве России в президентские выборы в Америке.
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