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Совладельцы Альфа-Банка подали в суд на американское издание

27.05.2017 13:46
BuzzFeed ранее опубликовал материал, в котором указывал, что Альфа-Банк причастен к вмешательству РФ в президентские выборы в Штатах
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Совладельцы Альфа-Банка Михаил Фридман, Петр Авен и Герман подали в суд иск против американского издания BuzzFeed. Как сообщает ТАСС, BuzzFeed ранее опубликовал материал, в котором указывал, что банк причастен к вмешательству РФ в президентские выборы в Штатах.

Исковая жалоба касается главного редактора BuzzFeed Бена Смита, репортера Кена Бенсингера, а также сотрудников ресурса Мириам Элдер и Марка Скуфса.

Размер требуемой банком компенсации не раскрывается.

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9 мая в Сенате США прошли слушания в отношении вмешательства России в американские выборы и политические процессы в целом.

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Российский олигарх Олег Дерипаска предложил разведывательному комитету Конгресса США дать показания по делу о вероятном вмешательстве России в президентские выборы в Америке.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Российская Федерация, США
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