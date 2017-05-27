Совладельцы Альфа-Банка подали в суд на американское издание

BuzzFeed ранее опубликовал материал, в котором указывал, что Альфа-Банк причастен к вмешательству РФ в президентские выборы в Штатах

Совладельцы Альфа-Банка Михаил Фридман, Петр Авен и Герман подали в суд иск против американского издания BuzzFeed. Как сообщает ТАСС, BuzzFeed ранее опубликовал материал, в котором указывал, что банк причастен к вмешательству РФ в президентские выборы в Штатах.



Исковая жалоба касается главного редактора BuzzFeed Бена Смита, репортера Кена Бенсингера, а также сотрудников ресурса Мириам Элдер и Марка Скуфса.



Размер требуемой банком компенсации не раскрывается.



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9 мая в Сенате США прошли слушания в отношении вмешательства России в американские выборы и политические процессы в целом.



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Российский олигарх Олег Дерипаска предложил разведывательному комитету Конгресса США дать показания по делу о вероятном вмешательстве России в президентские выборы в Америке.

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