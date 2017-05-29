НБУ ослабил гривню на 7 копеек

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 7 копеек

На 29 мая НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2634,5368 грн за $100;

2949,6274 грн за 100 евро;

4,6419 грн за 10 руб РФ.



На 26 мая Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2627,6670 грн за $100;

2946,6658 грн за 100 евро;

4,6864 грн за 10 руб РФ.





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