Официальные курсы банковских металлов на 29.05.2017
29.05.2017 08:31
Нацбанк Украины установил на 29 мая следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 333268,91 грн;
серебро - 4555,11 грн;
платина - 250281,00 грн;
палладий - 202068,97 грн.
Напомним, на 26 мая были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 330284,60 грн;
серебро - 4506,45 грн;
платина - 247000,70 грн;
палладий - 199965,46 грн.
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