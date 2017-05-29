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Офшор Коломойского подал в суд на НБУ, Минфин и ПриватБанк

29.05.2017 12:03
Принадлежащая бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову кипрская компания подала в суд на НБУ, Минфин и ПриватБанк
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Кипрский офшор Triantal Investments, принадлежащий украинским бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, подал два иска в Окружной административный суд Киева против Национального банка, Министерства финансов и национализированного ПриватБанка. Об этом сообщается на портале Судебная власть Украины.

Triantal Investments, которая владела 16,8% акций ПриватБанка, подала иски 22 мая.

Компания требует признать незаконными действия ответчиков и обязать их совершить определенные действия. О чем идет речь в исках и чего требует компания пока не известно.

Напомним, ранее Окружной Административный суд Киева удовлетворил исковые требования семьи Суркисов к Приватбанку на сумму около 1,4 млрд грн.

Ранее в СМИ сообщалось, что перед национализацией из ПриватБанка вывели 110 млрд грн через фирмы, существующие только на бумаге. В свою очередь Коломойский, реагируя на эту информацию заявил, что указанные операции проходили под полным контролем и "чутком руководстве" замглавы НБУ Екатерины Рожковой.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Коломойский
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