Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В понедельник, 29 мая, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,37/26,39*, к 12:00 котировки составили 26,38/26,40

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,37, максимальные - 26,38. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,39, максимальные - 26,40.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4643/0,4652, к 12:00 котировки составили 0,4663/0,4673.



Торги по евро начались с котировок 29,4632/29,4855, к 12:00 котировки составили 29,5113/29,5231.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.