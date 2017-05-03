Курсы валют НБУ на 3.05.2017

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 2 копейки

На 3 мая НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2656,0930 грн за $100;

2903,1096 грн за 100 евро;

4,6611 грн за 10 руб РФ.



На 28 апреля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2655,1453 грн за $100;

2889,0636 грн за 100 евро;

4,6605 грн за 10 руб РФ.





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