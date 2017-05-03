Банк Порошенко и Кононенко активно кредитует бизнес акционеров

Международный инвестиционный банк признал активное кредитование связанных с акционерами компаний

На конец марта сформированные Международным инвестиционным банком (МИБ) резервы покрывали кредитный портфель на достаточно скромные по сравнению с другими ТОП-банками 16,3% (при том, что 99% кредитов выданы юрлицам), пишет Finbalance.

Кредитный портфель МИБ в январе-марте сократился на 135 млн грн (-6,4%) до 1,99 млрд грн, тогда как в 2016 году - на 129 млн грн (-5,7%). Объем денежных средств и их эквивалентов уменьшился на 194 млн грн (-4,3%) до 4,34 млрд грн, тогда как в прошлом году увеличился в 2,3 раза (2,6 млрд грн).

Объем средств клиентов в первом квартале уменьшился на 225 млн грн (-3,5%) до 6,14 млрд грн, тогда как в 2016 году вырос на 1,35 млрд грн (+26,8%).

МИБ в отчетности приводит данные, что объем депозитов связанных лиц в его портфеле на конец марта составил 4,3 млрд грн (в т.ч. 1,1 млрд грн - средства крупнейших акционеров, а 3,2 млрд грн - средства компаний под общим контролем). Это 70% всего депозитного портфеля банка.

В отчетности за 2016 год МИБ констатировал, что значение норматива максимального размера кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных связанным лицам банка (Н9), на конец декабря составил 1,7% (нормативное значение Н9 - не более 25%). Вместе с тем, банк уточнил, что в прошлом году НБУ своими решениями отнес в состав связанных лиц банка дополнительно 40 человек.

"Банк, не соглашаясь с НБУ и приводя ему свои аргументы, по состоянию на 1 января 2017 года не признал этих лиц связанными лицами и не учел их задолженность при расчете норматива Н9. В случае учета этой задолженности значение данного норматива составило бы 341,68%, что превышает допустимое значение. Банк после даты (в феврале-апреле 2017 года) признал указанных лиц связанными лицами и включил их задолженность в расчет норматива Н9, при этом его значение прекратило отвечать нормативному, а банк подал в Национальный банк Украины план мероприятий по постепенному приведению значение данного норматива до допустимого уровня", - отмечают в банке.

Также банк признал, что на 31 декабря 2016 года его значение норматива максимального размера кредитного риска на одного контрагента Н7 составило 33,98% (нормативное значение Н7 - не более 25%).

"Начиная с февраля месяца в 2015 году банк не соблюдал норматива Н7 вследствие стремительного роста официального курса доллара относительно национальной валюты Украины. При этом размер задолженности, выраженный в иностранной валюте, по кредитам, по которым произошло указанное нарушение, не увеличивался. Банк подал в Национальный банк Украины план мероприятий по устранению упомянутого нарушения", - отметил МИБ.

По данным отчетности МИБ, на конец 2016 года львиная доля его кредитного портфеля была сконцентрирована в сферах, в которых имеют бизнес-интересы его акционеры (в т.ч. ремонт авто, транспорт, производство пищевых продуктов, агросектор).

Акционеры Международного инвестиционного банка - президент Украины Петр Порошенко (60%), заместитель главы парламентской фракции БПП Игорь Кононенко (15%). Среди миноритарных акционеров дети директора Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константина Ворушилина.

Ранее сообщалось, Порошенко хранит в МИБ почти $27 млн.