Наличные курсы валют (данные на 11:00)

В среду, 3 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 1,71 коп до 26,1885 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,77 коп - до 26,5630 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,3 грн, минимальный курс продажи - 26,4 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,66 коп и составляет 28,3065 грн, средний курс продажи вырос - на 16,23 коп до 29,0700 грн. Продать евро дороже можно за 28,6 грн, купить дешевле - за 28,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 9,2 коп и составляет 4,274 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 6,0 коп до 4,723 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,53 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,1885 26,5630 0,4274 0,4723 28,3065 29,0700 Медиана 26,2000 26,5600 0,4420 0,4710 28,3250 29,0650



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 11:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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