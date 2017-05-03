Наличные курсы валют (данные на 11:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,77 коп - до 26,5630 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,3 грн, минимальный курс продажи - 26,4 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 0,66 коп и составляет 28,3065 грн, средний курс продажи вырос - на 16,23 коп до 29,0700 грн. Продать евро дороже можно за 28,6 грн, купить дешевле - за 28,8 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 9,2 коп и составляет 4,274 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 6,0 коп до 4,723 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,53 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,1885
|
26,5630
|
0,4274
|
0,4723
|
28,3065
|
29,0700
|
Медиана
|
26,2000
|
26,5600
|
0,4420
|
0,4710
|
28,3250
|
29,0650
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 11:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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