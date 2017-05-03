Из банка РПЦ вывели $88 млн "под честное слово"
Временная администрация, назначенная в банк Русской православной церкви Пересвет, обнаружила пропажу 5 млрд рублей (около $88 млн по текущему курсу центробанка страны-агрессора). Об этом пишут Ведомости.
Из кассы Пересвета накануне введения временной администрации исчезли около 780 млн руб, примерно $50 млн и €25 млн.
Деньги из кассы, рассказал один из источников издания, выдавались под расписки и под отчет, но в банк не возвращались. Когда в Пересвет пришла временная администрация, документов, удостоверяющих, кому выдавались деньги из кассы, не было. Деньги, по словам кассиров, были выданы под честное слово.
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