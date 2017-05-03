Наличные курсы валют (данные на 12:30)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,74 коп - до 26,5627 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,3 грн, минимальный курс продажи - 26,4 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 2,04 коп и составляет 28,3203 грн, средний курс продажи вырос - на 13,63 коп до 29,0440 грн. Продать евро дороже можно за 28,6 грн, купить дешевле - за 28,75 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,4 коп и составляет 4,322 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 5,0 коп до 4,713 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,53 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,1837
|
26,5627
|
0,4322
|
0,4713
|
28,3203
|
29,0440
|
Медиана
|
26,2000
|
26,5500
|
0,4430
|
0,4700
|
28,3500
|
29,0000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:30 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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