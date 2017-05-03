Наличные курсы валют (данные на 12:30)

В среду, 3 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 2,19 коп до 26,1837 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,74 коп - до 26,5627 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,3 грн, минимальный курс продажи - 26,4 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,04 коп и составляет 28,3203 грн, средний курс продажи вырос - на 13,63 коп до 29,0440 грн. Продать евро дороже можно за 28,6 грн, купить дешевле - за 28,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,4 коп и составляет 4,322 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 5,0 коп до 4,713 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,53 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,1837 26,5627 0,4322 0,4713 28,3203 29,0440 Медиана 26,2000 26,5500 0,4430 0,4700 28,3500 29,0000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:30 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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