Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:30)
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,50, максимальные - 26,55. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,53, максимальные - 26,58.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4648/0,4659 к 12:00 котировки составили 0,4638/0,4647.
Торги по евро начались с котировок 28,9793/29,0094 к 12:00 котировки составили 28,9194/28,9495.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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