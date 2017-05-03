ГПУ расследует факты хищения денег Терра Банка и Южкомбанка

Генпрокуратура расследует хищение средств Южкомбанка и Терра Банка, которое привело их к банкротству

Генеральная прокуратура проводит досудебное расследование в уголовном производстве по фактам хищения в течение 2011-2014 гг. должностными лицами и акционерами Южкомбанка и Терра Банка денежных средств на общую сумму более 4 млрд грн, в результате чего банки оказались в состоянии неплатежеспособности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.



ГПУ напоминает, что собственником обоих финучреждений был Руслан Цыплаков.



"Хищение указанных средств совершено путем заключения ряда сомнительных кредитных договоров с субъектами хозяйствования с признаками фиктивности, которые прямо или косвенно были связаны с владельцами и руководителями указанных банковских учреждений", - уточняет ГПУ.



Следствие уже доказало факты хищения 360 млн грн Терра Банка и сообщило о подозрении семи членам установленной преступной организации. В состав преступной организации также входили другие собственники и руководство Терра Банка и руководители ряда фирм, которые для создания видимости обеспечения кредитных обязательств предоставляли в залог банку имущество, стоимость которого в сотни раз завышена, либо вообще не принадлежала залогодателям.



Следователи 27 апреля провели обыски по месту жительства лиц, входящих в преступную организацию.



В отношении двух членов организации судом решается вопрос об избрании меры пресечения, другие пять человек объявлены в розыск.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.