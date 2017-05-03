ГПУ расследует факты хищения денег Терра Банка и Южкомбанка
Генеральная прокуратура проводит досудебное расследование в уголовном производстве по фактам хищения в течение 2011-2014 гг. должностными лицами и акционерами Южкомбанка и Терра Банка денежных средств на общую сумму более 4 млрд грн, в результате чего банки оказались в состоянии неплатежеспособности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
ГПУ напоминает, что собственником обоих финучреждений был Руслан Цыплаков.
"Хищение указанных средств совершено путем заключения ряда сомнительных кредитных договоров с субъектами хозяйствования с признаками фиктивности, которые прямо или косвенно были связаны с владельцами и руководителями указанных банковских учреждений", - уточняет ГПУ.
Следствие уже доказало факты хищения 360 млн грн Терра Банка и сообщило о подозрении семи членам установленной преступной организации. В состав преступной организации также входили другие собственники и руководство Терра Банка и руководители ряда фирм, которые для создания видимости обеспечения кредитных обязательств предоставляли в залог банку имущество, стоимость которого в сотни раз завышена, либо вообще не принадлежала залогодателям.
Следователи 27 апреля провели обыски по месту жительства лиц, входящих в преступную организацию.
В отношении двух членов организации судом решается вопрос об избрании меры пресечения, другие пять человек объявлены в розыск.
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