Межбанк закрылся котировками доллара 26,48/26,51

В среду, 3 мая, торги по доллару США открылись котировками 26,55/26,58, к закрытию котировки составили 26,48/26,51

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,48, максимальные - 26,55. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,51, максимальные - 26,58.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4648/0,4659 к закрытию котировки составили 0,4623/0,4633.

Торги по евро начались с котировок 28,9793/29,0094, к закрытию котировки составили 28,8923/28,9224.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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