Высокий статус. Чем полезны элитные банковские карты

Премиальные карты стоят недешево, но предоставляют многочисленные бонусы

Безвизовый режим с Европейским союзом вступит в силу 11 июня. Украинцы уже выстраиваются в длинные очереди за биометрическими паспортами, чтобы этим летом попутешествовать по ЕС. ЛІГА.net решила разобраться, какие привилегии могут дать туристам элитные банковские карты.

Премиальные карты в Украине выпускают платежные системы Visa и MasterCard. Они же в основном и предлагают держателям карт поощрения за активное использование пластика. У Visa к премиальному классу относятся карты Gold, Platinum и Infinite, у MasterCard - Gold, Platinum и World Elite. Для вип-клиентов банков у них разработаны программы лояльности Visa и MasterCard, которые позволяют получать скидки до 30% за расчеты в разных странах.

Зачастую акционные предложения для держателей карт класса Gold и Platinum не отличаются. "Чаще всего клиенты пользуются за границей кэшбэком по расчетам в ресторанах и на АЗС (при путешествии на автомобиле), а также скидками в отелях и ресторанах по специальным предложениям", - говорит Иван Степанец, директор департамента развития карточного и транзакционного бизнеса Идея Банк. Также владельцы таких карт получают скидки в среднем 5-15% в брендовых бутиках, ювелирных магазинах, салонах красоты и пр.



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Одна из наиболее востребованных услуг для премиальных путешествующих клиентов - посещение бизнес-залов в аэропортах и возможность быстрого прохождения контроля. "Владельцы премиальных карт могут бесплатно посещать лаунж-залы в Терминале D аэропорта Борисполь. Для VIP-клиентов, находящихся за рубежом, премиальная карта является доступом в более чем 540 лаунж-залов международных аэропортов по всему миру по программе Lounge Kеy", - сообщили в Приватбанке.

Пассажиру достаточно предъявить администратору зала аэропорта карточку Platinum MasterCard или World Elite MasterCard, и ему предоставят доступ в залы повышенной комфортности независимо от авиакомпании и класса авиабилета. Остальным посетителям бизнес-зала MasterCard в Борисполе придется заплатить от 800 грн за час пребывания. Как отмечают в Укргазбанке, владельцам карт Visa доступ в лаунж-зоны аэропортов пока обеспечивает дополнительная карта Prioryty Pass, но вскоре будет достаточно просто карты Visa Platinum или Visa Infinite.

Есть еще несколько услуг в аэропортах для владельцев премиальных карт, которые пользуются популярностью. Услуга Fast Line дает возможность владельцам бесконтактных карточек MasterCard Platinum и MasterCard World Elite право пользоваться отдельным коридором для прохождения без очередей авиационной безопасности и паспортного контроля. Сервис SpeedPass дает держателям карт Visa Platinum и Visa Infinite скидку на услугу быстрого прохождения всех таможенных формальностей в международных аэропортах.



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Банки создают для премиальных клиентов и собственные поощрительные программы в виде систем накопления баллов и кэшбэков. Банк Кредит Днепр держателям карт начиная от класса Gold за безналичные расчеты предоставлял бонусные баллы в размере 1% от стоимости каждой покупки, которые можно было обменять на оплату счетов в кафе и ресторанах, покупку авиабилетов, проживание в отелях по всему миру, аренду автомобилей. Ощадбанк предлагает держателям премиальных карт Visa при оплате за границей получить обратно до 5% от стоимости покупки.



Вместе со скидками и повышенным кредитным лимитом, банки включают в премиальные пакеты консьерж-сервис, персонального менеджера и страховки. "Владельцы карт Platinum могут бесплатно пользоваться услугой консьерж-сервиса, полисом страхования при выезде за рубеж, услугой срочной замены карты в любой точке мира при утрате или краже кошелька", - сообщили в Укрсоцбанке.

Сколько стоят элитные банковские карты? Стоимость выпуска премиальной карты в каждом банке как правило уже входит в пакет выбранных услуг. Годовое обслуживание вип-карт, в зависимости от функционала и класса, может обойтись клиенту от нескольких сотен гривень до нескольких тысяч. К примеру, в Укрсоцбанке годовое обслуживание карты Gold обойдется в 300 гривень, Platinum - в 500 гривень. Ощадбанк за "платиновые" карты списывает от 1000 гривень в год. Премиальный пакет в Приватбанке по картам Visa Infinite и Mastercard World Elite начинается с 7 500 грн в год, в банке Кредит Днепр - от 10 000 грн в год.



Стоимость транзакций за рубежом в премиальных картах во многом зависит от тарифной политики банка и от платежной системы. Как уже ранее писала ЛІГА.net, многие банки не берут комиссию за оплату в торговой сети, если валюта счета не отличается от валюты транзакции. В ином случае комиссия за конвертацию и при безналичном расчете, и при операциях в банкомате составляет в среднем 1-2%. Стоимость снятия наличных в банкоматах также колеблется от 1,5 до 3% в среднем. Альфа Банк берет за снятие наличных за рубежом 1,5 от суммы+ 25 грн. ОТП банк за снятии наличных с карты за границей списывает комиссию в размере 1,5% от суммы вне зависимости от класса карты. Райффайзенбанк Аваль не берет комиссию за снятие наличных за рубежом с премиальных клиентов, для обычных карт она составляет от 1,5 % до 3%.

Кристина Болотова