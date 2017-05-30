Наличные курсы валют (данные на 10:00)

Во вторник, 30 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 1,18 коп до 26,1365 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,67 коп - до 26,4160 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,23 грн, минимальный курс продажи - 26,35 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,92 коп и составляет 28,9285 грн, средний курс продажи вырос - на 0,27 коп до 29,5630 грн. Продать евро дороже можно за 29,2 грн, купить дешевле - за 29,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,7 коп и составляет 4,216 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,5 коп до 4,708 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,1365 26,4160 0,4216 0,4708 28,9285 29,5630 Медиана 26,1500 26,4000 0,4395 0,4700 29,0000 29,5500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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