Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,67 коп - до 26,4160 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,23 грн, минимальный курс продажи - 26,35 грн.
Средний курс покупки евро упал на 3,92 коп и составляет 28,9285 грн, средний курс продажи вырос - на 0,27 коп до 29,5630 грн. Продать евро дороже можно за 29,2 грн, купить дешевле - за 29,4 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,7 коп и составляет 4,216 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,5 коп до 4,708 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,1365
|
26,4160
|
0,4216
|
0,4708
|
28,9285
|
29,5630
|
Медиана
|
26,1500
|
26,4000
|
0,4395
|
0,4700
|
29,0000
|
29,5500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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