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НБУ будет публиковать данные об остатках средств на счетах ФГВФЛ

30.05.2017 11:49
Информация будет публиковаться ежедневно в составе информационного продукта Анализ ликвидности

Национальный банк Украины начинает публикацию данных об остатках средств на счетах Фонда гарантирования вкладов физических лиц в НБУ по просьбе экспертов и участников рынка и по согласованию с Фондом гарантирования вкладов физических лиц. 

Как сообщает пресс-служба регулятора, информация будет публиковаться ежедневно в составе информационного продукта "Анализ ликвидности" в разделе "Финансовые рынки" на сайте НБУ. Публикация данных предоставит экспертам и другим пользователям возможность более детально анализировать состояние и изменения ликвидности банковского сектора, считают в Нацбанке. 

С декабря 2016 года НБУ в рамках продукта "Анализ ликвидности" обнародует данные по совокупному влиянию на ликвидность банков операций Государственной казначейской службы и ФГВФЛ за день. Эти данные отражаются в балансе НБУ, однако не находятся под прямым контролем со стороны Нацбанка (автономные факторы влияния на ликвидность банковской системы).

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: НБУ, ФГВФЛ
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