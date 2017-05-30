Фонд гарантирования продал активы 36 банков-банкротов

Фонд гарантирования вкладов продал активы 36 финучреждений на 19,5 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на прошлой неделе продал активы 36 банков на общую сумму 19,52 млн грн.



Из этой суммы 12,41 млн грн пришлось на основные средства банков, 5,8 млн грн - права требования по кредитам, уточняет ФГВФЛ.



Кроме того, 1,28 млн грн получено в результате непосредственного продажи имущества, и 0,03 млн грн - от продажи прочих активов - картин, монет и тому подобное.



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