Наличные курсы валют (данные на 12:00)

Во вторник, 30 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 0,60 коп до 26,1307 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 0,30 коп - до 26,3963 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,23 грн, минимальный курс продажи - 26,3 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,97 коп и составляет 28,9180 грн, средний курс продажи упал - на 4,93 коп до 29,5110 грн. Продать евро дороже можно за 29,1 грн, купить дешевле - за 29,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 4,243 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,5 коп до 4,689 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,51 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,1307 26,3963 0,4243 0,4689 28,9180 29,5110 Медиана 26,1500 26,4000 0,4390 0,4680 29,0000 29,5000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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