Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

Во вторник, 30 мая, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,37/26,39*, к 12:00 котировки составили 26,35/26,38

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,35, максимальные - 26,40. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,38, максимальные - 26,42.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4664/0,4671, к 12:00 котировки составили 0,4663/0,4674.



Торги по евро начались с котировок 29,3656/29,3852, к 12:00 котировки составили 29,3828/29,4163.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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