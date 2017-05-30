Три банкомата в Харькове залили монтажной пеной

Неизвестные повредили несколько банкоматов в Харькове

Неизвестные повредили три банкомата в Харькове. Об этом сообщает Укринформ.



"Информация о том, что на проспекте Независимости, проспекте Науки и переулка Спартаковский поврежденные банкоматы, поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции около 09:00. На места выезжали правоохранители. Установлено, что неизвестные залили банкоматы монтажной пеной", - уточняет пресс-офицер отдела коммуникаций полицейского главка в Харьковской области Александра Алексеева.



По ее словам, полицейские опросили свидетелей: "Пока никто не задержан".

"Сообщение зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений", - добавила Алексеева.



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