Три банкомата в Харькове залили монтажной пеной
Неизвестные повредили три банкомата в Харькове. Об этом сообщает Укринформ.
"Информация о том, что на проспекте Независимости, проспекте Науки и переулка Спартаковский поврежденные банкоматы, поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции около 09:00. На места выезжали правоохранители. Установлено, что неизвестные залили банкоматы монтажной пеной", - уточняет пресс-офицер отдела коммуникаций полицейского главка в Харьковской области Александра Алексеева.
По ее словам, полицейские опросили свидетелей: "Пока никто не задержан".
"Сообщение зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений", - добавила Алексеева.
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