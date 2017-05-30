На докапитализацию ПриватБанка нужно 39 млрд грн

По словам экс-заместителя министра финансов, сейчас на докапитализацию ПриватБанка нужно около 39 млрд грн

На докапитализацию государственного ПриватБанка необходимо 38,9 млрд грн. Об этом сообщил бывший заместитель министра финансов Игорь Уманский, пишет Экономическая правда.



В апреле председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева оценивала необходимость докапитализации Привата в 30 млрд грн, напоминает издание. По словам же Уманского, на докапитализацию потребуется 38,9 млрд грн, при том, что EY в своем аудите упоминал о 57 млрд грн.



"На данном этапе сумма, которая "горит" и требует срочного формирования резервов - это 38,9 млрд грн. Набсовет Привата утвердил ее на своем последнем заседании", - сообщил экс-замминистра финансов.



24 мая Генеральная прокуратура провела обыски по месту жительства бывших должностных лиц ПриватБанка по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Ранее в СМИ сообщалось, что перед национализацией из ПриватБанка вывели 110 млрд грн через фирмы, существующие только на бумаге.



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Окружной Административный суд Киева удовлетворил исковые требования семьи Суркисов к ПриватБанку на сумму около 1,4 млрд грн.



Вчера стало известно, что кипрский офшор Triantal Investments, принадлежащий украинским бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, подал два иска в Окружной административный суд Киева против Национального банка, Министерства финансов и национализированного ПриватБанка.



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