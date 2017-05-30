На докапитализацию ПриватБанка нужно 39 млрд грн
На докапитализацию государственного ПриватБанка необходимо 38,9 млрд грн. Об этом сообщил бывший заместитель министра финансов Игорь Уманский, пишет Экономическая правда.
В апреле председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева оценивала необходимость докапитализации Привата в 30 млрд грн, напоминает издание. По словам же Уманского, на докапитализацию потребуется 38,9 млрд грн, при том, что EY в своем аудите упоминал о 57 млрд грн.
"На данном этапе сумма, которая "горит" и требует срочного формирования резервов - это 38,9 млрд грн. Набсовет Привата утвердил ее на своем последнем заседании", - сообщил экс-замминистра финансов.
24 мая Генеральная прокуратура провела обыски по месту жительства бывших должностных лиц ПриватБанка по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
Ранее в СМИ сообщалось, что перед национализацией из ПриватБанка вывели 110 млрд грн через фирмы, существующие только на бумаге.
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Окружной Административный суд Киева удовлетворил исковые требования семьи Суркисов к ПриватБанку на сумму около 1,4 млрд грн.
Вчера стало известно, что кипрский офшор Triantal Investments, принадлежащий украинским бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, подал два иска в Окружной административный суд Киева против Национального банка, Министерства финансов и национализированного ПриватБанка.
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