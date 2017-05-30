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НБУ выделил Идея Банку 36 млн грн рефинанса

30.05.2017 14:56
Идея Банк получил от НБУ кредит рефинансирования на 36 млн грн
Фото: Getty Images

Национальный банк Украины (НБУ) 24 мая выделил Идея Банку рефинансирование 36 млн грн. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.

Рефинансирование выделено под залог облигаций внутреннего госзайма.

99,06% Идея Банка принадлежит польской компании Getin Holding.

На 1 апреля по размеру активов Идея Банка занимал 30 место (3,3 млрд грн) среди 90 действующих банков.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк, Кредит
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