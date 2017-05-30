НБУ выделил Идея Банку 36 млн грн рефинанса

Идея Банк получил от НБУ кредит рефинансирования на 36 млн грн

Национальный банк Украины (НБУ) 24 мая выделил Идея Банку рефинансирование 36 млн грн. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.



Рефинансирование выделено под залог облигаций внутреннего госзайма.



99,06% Идея Банка принадлежит польской компании Getin Holding.



На 1 апреля по размеру активов Идея Банка занимал 30 место (3,3 млрд грн) среди 90 действующих банков.



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