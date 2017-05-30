Банк Тигипко хочет создать переходный банк на базе Диамантбанка

ТАСкомбанк подавал заявку на создание переходного банка на основе Диамантбанка

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ЛIГАБiзнесIнформ

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