Банк Тигипко хочет создать переходный банк на базе Диамантбанка
ТАСкомбанк Сергея Тигипко подавал заявку на создание переходного банка на основе баланса Диамантбанка. Как передает корреспондент LIGA.net, об этом рассказал сегодня, 30 мая, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Константин Ворушилин.
"Подавал на переходной банк. И на активы, и на пассивы. Фонд попросил переделать заявку. Ждем нового предложения", - сказал Ворушилин.
Ранее руководство Диамантбанка сообщило, что инвестор подал заявку на создание переходного финучреждения.
О наличии потенциального инвестора в Диамантбанке сообщили месяц назад.
НБУ признал Диамантбанк неплатежеспособным 24 апреля.
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Экс-депутат Народного фронта и акционер финучреждения Николай Мартыненко считает введение временной администрации в финучреждение политическим решением.
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