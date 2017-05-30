Межбанк закрылся котировками доллара 26,29/26,32

Во вторник, 30 мая, торги по доллару США открылись котировками 26,37/26,39, к закрытию котировки составили 26,29/26,32

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,29, максимальные - 26,40. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,32, максимальные - 26,42.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4664/0,4671, к закрытию котировки составили 0,4632/0,4639.

Торги по евро начались с котировок 29,3656/29,3852, к закрытию котировки составили 29,4185/29,4520.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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