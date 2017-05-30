НБУ изменил требования к анализу финансовых операций

Нацбанк изменил требования к анализу финансовых операций клиентов банков

Национальный банк Украины (НБУ) изменил требования к проведению банками анализа финансовых операций клиентов.



Вместо формального ежеквартального анализа финансовых операций введен анализ таких операций на постоянной основе - с учетом риск-ориентированных подходов.



Рассмотрение банками проблемных вопросов финансового мониторинга будет приведено к единым стандартам в соответствии с мировым опытом. А именно: в каждом банке такие вопросы будут рассматриваться коллегиально комитетом, в который обязательно будут входить руководители центрального и фронт-офисов, сотрудники юридического департамента и управления рисками банка.



Вчера сообщалось, что НБУ изменил порядок осуществления банками анализа информации о финансовых операциях.



Ранее Нацбанк запрещал покупать и перечислить иностранную валюту, чтобы вернуть за границу средства, полученные иностранными инвесторами от продажи корпоративных прав, определенных видов ценных бумаг, вследствие уменьшения уставных капиталов юридических лиц, выхода из хозяйственных обществ иностранных инвесторов.



С 12 июня такие операции будут разрешены, но НБУ расширил перечень индикаторов операций, требующих углубленного анализа и проверки банками.



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