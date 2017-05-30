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Сын Пшонки купил БГ Банк с помощью шантажа - следствие

30.05.2017 18:53
Банк Пшонки-младшего также не вернул Нацбанку кредиты на 153 млн грн
Артем Пшонка (слева)

Сын экс-генпрокурора Виктора Пшонки и бывший народный депутат от Партии регионов Артем Пшонка с помощью правоохранительных органов оказывал давление на собственников БГ Банка и вынудил их продать ему финучреждение по заниженной цене в 2011 году. Об этом свидетельствуют материалы следствия Генпрокуратуры, говорится в судебном решении Печерского райсуда Киева №  757/26124/17-к.  

"11 февраля 2011 года народный депутат, используя служебное положение отца, занимавшего должность Генерального прокурора Украины, и оказывая через правоохранительные органы систематическое давление на служебных лиц и владельцев Банка Грузии (один из крупнейших коммерческих банков Грузии - ред.), которые владели 99,39% акций БГ Банка, заставил их продать 80% акций банка подконтрольным ему лицам за $1,5 млн", - отмечается в судебном решении.

В 2007 году стоимость этих акций, по данным следствия, составляла $60 млн, а собственный капитал банка на момент продажи - $36,5 млн.

После продажи БГ Банк был переименован в банк Первый и получил от Нацбанка ряд кредитов для поддержания ликвидности на сумму 153,2 млн грн под сомнительное обеспечение. Впоследствии банк эти деньги не вернул.

В сентябре 2014 года банк Первый вновь переименовался в БГ Банк. В ноябре 2014-го НБУ признал финучреждение неплатежеспособным.

Суд, рассмотрев обращение следователя ГПУ, разрешил ему получить доступ к документам, содержащим банковскую тайну и касающимся выдачи рефинансирования банку Первый.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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